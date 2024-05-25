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PS5本体CFI-1100A01ディスクドライブ
商品番号 J80627341619
商品名

PS5本体CFI-1100A01ディスクドライブ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 24,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

やるつもりで中古で購入したのですが、1度もやらなかった為出品いたします。動作品です。初期化済です。あくまでも中古品ですのでご理解のうえご購入ください。
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