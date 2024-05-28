●江戸明治和本●〈新刊〉鹿嶌詣［鹿嶋詣・鹿島詣文章］（岩戸屋板）【判型】中本1冊。縦182粍。【作者】滕耕徳書。【年代等】寛政12年初刊。［江戸］岩戸屋喜三郎板。【備考】分類「往来物」。『鹿嶌詣［鹿嶋詣・鹿島詣文章］』は、「当春鹿島御参詣被思召立候ニ付、御案内旁御同道可申旨、致承知候…」で始まる全一通の手紙文で、鹿島神宮と参詣路沿道の神社仏閣・名所旧跡を紹介した往来。千住河原から水戸街道を下り、綾瀬・亀有・葛西・金町・松戸を経て入布施弁天辺で一泊、さらに布佐から水路、鹿島を目指し、香取大明神・鹿島神宮を参詣した後、成田山で一泊し、佐倉・船橋経由で江戸に帰るコースで、沿道の風景・風俗や各名所の故事・縁起を記す。本文を大字・5行・付訓で綴る。巻頭に「鹿島総社之図」「常陸国鹿島御社略記」、頭書に「常陸帯の略記」「鹿島立の事」を記す。◎禁無断転載・複製★原装・題簽欠、見返し欠・状態並み。初板本。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、初板本の題簽欠・小虫本が、30,800円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来 ...



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来 ...



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来物-



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来物-



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来物-



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来物-



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来物-



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来物-



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来物-



M3880○江戸明治和本等＞鹿嶌詣 鹿嶋詣 鹿島詣文章 岩戸屋板 稀書往来物-



adidas YEEZY Foam Runner アディダス フォームランナー-



M3346○江戸明治和本等＞〈新版大字〉諸国名物往来（安永7年）稀書往来 ...



yeezy slide resin 27.5cm 新品-



パオラレイナ▪️ロング三つ編みヘア カリナ※同時購入で値引きあり-



オール写真図解版 変身図鑑「仮面ライダー、変身忍者嵐、超人バロム１ ...