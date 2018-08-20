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GENESIS「1973-2007 LIVE」8CD+3DVD
商品番号 D97631495235
商品名

GENESIS「1973-2007 LIVE」8CD+3DVD
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族のものなので詳細は分かりかねますが、素人目には傷みや劣化は見られず概ねきれいな状態です。メルカリでの販売履歴を参考に価格を設定させていただきました。　ご質問などお気軽にお問合せください。らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。#00081#520132
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