GENESIS「1973-2007 LIVE」8CD+3DVD

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商品詳細
家族のものなので詳細は分かりかねますが、素人目には傷みや劣化は見られず概ねきれいな状態です。メルカリでの販売履歴を参考に価格を設定させていただきました。 ご質問などお気軽にお問合せください。らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。#00081#520132
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