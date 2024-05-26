新品@ルフトハンザ航空A380-800スターアライアンス特別塗装ジェット ...

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商品詳細
ブランド：Phoenix製品番号：04512航空機模型：A380-800航空会社：ルフトハンザ航空A380-800スターアライアンスジェット特別塗装登録番号登録：D-AIMOスケール：1：400サイズ：18.19cm*翼幅：19.95cm主な材質：合金発売日：2023年5月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。A380-800ルフトハンザ航空飛行機模型航空モデルプレイ1/400
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