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【monsta x】チャンギュン　Versace ヴェルサーチ　トレカ
商品番号 I28542069089
商品名

【monsta x】チャンギュン　Versace ヴェルサーチ　トレカ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャンギュンのVersaceコラボ時の特典トレカです。即購入⭕️購入から3-4日を目安に発送させていただきます☺︎発送はスリーブケース＋防水加工＋厚紙または硬質ケース加工をさせていただきます。まとめて購入される方はコメントに書き込んでいただけると嬉しいです♪monstaxショヌ　ミニョク　チャンギュン　キヒョン　ヒョンウォン　ウォノ　ジュホン　IMトレカ
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