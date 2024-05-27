【monsta x】チャンギュン　Versace ヴェルサーチ　トレカ

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商品詳細
チャンギュンのVersaceコラボ時の特典トレカです。即購入⭕️購入から3-4日を目安に発送させていただきます☺︎発送はスリーブケース＋防水加工＋厚紙または硬質ケース加工をさせていただきます。まとめて購入される方はコメントに書き込んでいただけると嬉しいです♪monstaxショヌ ミニョク チャンギュン キヒョン ヒョンウォン ウォノ ジュホン IMトレカ
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