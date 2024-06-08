馬場利一 著「水石百選集 - 喜寿を迎えて -」水石写真集

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「水石百選集-喜寿を迎えて-」馬場利一著2002年（平成14年）不二家商事【著者による謹呈書と和紙に書かれたメッセージ付】非売品◆◆詳細◆水石界の重鎮、馬場利一氏が喜寿記念に自費出版した水石写真集水石界におけるコレクションにおいて、馬場利一コレクションは質量ともにまさに斯界におけるトップクラスではないでしょうか。水石の写真集でこれだけ美しい水石が揃ったものは他に類を見ない内容かとおもいます。叡覧石瀬田川石、加茂川石、加茂川（八瀬石貴船石静原石鞍馬石幸野楳嶺遺愛石）佐渡石、古谷石田之村直入遺愛石、瀬田川石、佐治川石、多賀石ほか◆◆仕様◆◆水石盆栽関連写真集函付布装ハードカバー23.5×30.5×2.1cm111ページ著者による謹呈書和紙に書かれたメッセージ付◆◆状態◆◆19年前に刊行された古い書籍です函に経年による薄ヤケ書籍本体、使用少なめ良好#本#水石#日本水石協会#馬場利一#愛石