クエスチョン・バンク 総合内科専門医試験 予想問題集　第1版

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専門医試験に合格し不要になった為、出品します。定価8000円●状態：表紙裏表、やや傷や小さな汚れがあります。初めの数ページに写真の様な小さな窪みがついてしまっています。●書き込み：最初の1ページ(写真参照)だけ赤線がついています。ほぼ使用しなかったので他のページはほぼ新品に近い状態です。 傷や汚れにご理解頂ける方でよろしくお願い致します。#医療情報科学研究所#本#自然／医療・薬学・健康