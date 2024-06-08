NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 2022年製

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプバッテリー持続モデル▶︎トイザらスにて2022年4月29日で購入(保証期限は切れています)動作確認済み異常なし右Joy-Conに傷あり(5枚目参照)Switchドックに汚れあり(8枚目参照)付属品全てあり(Joy-Conグリップ、Joy-Conストラップは未使用)購入時にSwitch本体画面にガラスフィルムを貼ったため画面上には傷はないかと思われますプレイ時間(大まかな時間です)・リングフィットアドベンチャー約5時間・世界のアソビ大全51約50時間・NintendoSwitchsports1時間未満・あつまれどうぶつの森約20時間#任天堂#Nintendo#ゲーム#ゲームソフト#ニンテンドースイッチ#スイッチ初期化してからの発送になります箱あり24時間以内に発送しますなにか質問等ございましたらお気軽にどうぞ！
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