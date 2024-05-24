ニンテンドー 3DS LL

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本体情報Nintendoニンテンドー3DSLLチョッパーeditionタッチペンSDカード4GBソフトDSスローンとマクヘールの謎の物語23DS名探偵ピカチュウワンピースアンリミテッドワールドゼルダの伝説ムジュラの仮面3Dポケットモンスターサン箱あり別売りの充電器も付けます。3DSLLは購入後よりクリアケースを使用していたため、ケースには傷はありますが、本体は比較的綺麗です。購入時にゾロ、チョッパーの装備が書いたチラシが入っていました。使用したかどうかは覚えてないのでおまけ程度に考えてください素人保管ですのでご理解いただける場合のみご購入ください。他にも出品していますので良ければ覗いてみてくださいNintendoニンテンドー3DSLLピンク/ホワイトゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo８月５日までの出品予定。