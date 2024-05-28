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BTS ビヨンド・ザ・ストーリー日本語初回版
商品番号 T42894858903
商品名

BTS ビヨンド・ザ・ストーリー日本語初回版
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますBEYONDTHESTORYビヨンド・ザ・ストーリー：10-YEARRECORDOFBTS特典トレカはありませんセブンネットから初回版を購入しやっと読み終わりましたので出品します帯は最初から外していたので綺麗です本も中も綺麗ですカバーは裏返して読みましたので多少のキズ擦れあります楽しく読みました(^^)　そのまま購入可能です
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