《値下げ》プレステ3/60GB/初期型

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商品詳細
プレーステーション360GBです。発売当初に購入したものですが、長らく使ってなかったので、出品いたします。プレステ2のソフト対応のものです。動作確認、初期化済みです。付属は写真のもののみです。本体×1電源コード×1HDMIコード×1無線コントローラー×1コントローラー充電コード×1有線コントローラー×1ソフト×4(海賊無双3、アサシンクリードⅢ、SKATE2、進撃の巨人)本体の箱はありません。配送方法は料金や資材の関係で変更となるケースがございます。予めご了承ください。
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