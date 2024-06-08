NINTENDO SWITCH HAD-S-KA一部難アリ。他美品

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド品番HAD-S-KABAA(JPN)昨日中古で、購入しました。青のコントローラーが破損しております。ですが接続して使えましたが、保証は致しかねます。それ以外はとても綺麗です。上記の事を御理解頂ける方に、お願いいたします。値下げ交渉可能です。自己紹介文をご覧になってからご購入お願いいたします。購入後のクレームや、キャンセルは、致しかねます。ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#Switch
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