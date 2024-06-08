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激レア！ ！ビンテージ・マリオのセメント・ファクトリー　TABLETOP
商品番号 T76191578715
商品名

激レア！ ！ビンテージ・マリオのセメント・ファクトリー　TABLETOP
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 44,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】ビンテージ・マリオのセメント・ファクトリー　TABLETOP激レア！ビンテージ・マリオのセメント・ファクトリー・ゲーム\u0026腕時計卓上ゲーム任天堂1983（VintageMario'sCementFactoryGame\u0026WatchTabletopGameNintendo1983）TABLETOP箱はありません。経年による多少の絆はありますが、年月の割に状態は悪くないと思います。状態を保ち、劣化を防ぐために電池は外してましたが、確認したところ、サウンド、操作問題なかったです。（2023.7現在心から手離したくない一品ですが、引越しする為、欲しい方にお譲りしたいと思います。※単2電池2つつけさせていただきます。※※他で出品してるので、突然削除させて頂くこともあります。ご了承くださいませ。【商品説明】マリオズセメントファクトリーは任天堂がゲーム＆ウオッチシリーズで開発および公開した1983年のLCDゲームです。これは、アーケードバージョンやゲーム＆ウオッチバージョンのドンキーコングなど、以前のマリオゲームに準拠しています。ペットなし、タバコ吸いません。プチプチで丁寧に梱包、迅速に発送させて頂きます。#マリオ　#卓上ゲーム　#Nintendo#tabletop#cementfactory#mario’s#希少価値#レア　#ファミコン
http://narcologia.ru/goods/sucrose961940.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis70344.html
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