【限定版対談Blu-ray付】虚空教典【剣持刀也】

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商品詳細
剣持刀也の初エッセイ【虚空教典】の四天王（月ノ美兎、葛葉、伏見ガク、ピーナッツ君）との対談映像Blu-ray付き受注生産限定版本自体は別途に通常版を購入済のため新品と遜色ない品物です。Blu-rayは1度だけ再生しました。綺麗な方だとは思いますが中古品にはなりますのでその点は御了承ください。
http://narcologia.ru/goods/stage387697.html
http://narcologia.ru/goods/unusable756774.html
http://narcologia.ru/goods/stair932200.html
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