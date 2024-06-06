1/6 男性素体＆ヘッド

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1/6スケールの男性素体です。ヘッド付き未使用品同梱、お取り置きのご相談承ります。⚠️この商品は1/6スケール(実物の6分の1縮尺)のミニチュアです。人間サイズではありません。1/6フィギュアアクションフィギュアドールアウトフィットDamtoysHottoyDIDTBleaguemomokoバービーバービーケンポピーパーカーファッションロイヤリティ六分の一男子図鑑注:上記は1/6スケールフィギュア、ドールの検索ワードです。それぞれに使用、着用できるかは未確認です。