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PS4 ロードス島戦記 / Lodoss 4点セット 本カバー付属 新品未開封
商品番号 L92859611925
商品名

PS4 ロードス島戦記 / Lodoss 4点セット 本カバー付属 新品未開封
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4ロードス島戦記ディードリット・イン・ワンダーラビリンス4点セットアマゾン予約特典付属新品未開封送料無料同梱可を出品致します。状態など、「商品名」、「商品の状態」のところ、と画像の通りですが、ご覧ください。丁寧に梱包します。発送方法はヤマト運輸メルカリ便無料で発送致します。他に出品が御座いますので、是非ご覧を！同梱致します。IWILLshipoverseas(regularshippingchargeswillapply.tothebuyer.).
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