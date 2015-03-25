「劇場版シドニアの騎士('15東亜重工動画制作局)」逢坂良太/洲崎綾/静野孔文定価:￥5000#逢坂良太#洲崎綾#静野孔文#CD・DVD未開封新品 Blu-Ray 『劇場版シドニアの騎士』 逢坂良太 KIXA-493■監督:静野孔文 ■出演:逢坂良太 洲崎綾 豊崎愛生 櫻井孝宏 金元寿子 喜多村英梨 大原さやか ■発売日:2015/03/25元々スクリーンサイズのクオリティで制作された全12話を、監督・静野孔文が自ら劇場公開用に再構成した『劇場版シドニアの騎士』。未公開のアングルカットを多数追加し、音響効果も再制作するなど、更なるクオリティアップが施された本作。主人公・谷風長道、ヒロイン・星白閑など、魅力あふれるキャラクターたちが、スクリーンの中で生き生きと描かれる姿は必見!Blu-ray版。ネコポスにて迅速に発送致します。



未開封新品 Blu-Ray 『劇場版 シドニアの騎士 』 逢坂良太 全商品 ...



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