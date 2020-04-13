新垣結衣 写真集 NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK

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YUIARAGAKINYLONJAPANARCHIVEBOOK2010-2019新垣結衣の写真集です。3年以上前に購入しましたが、結局、ビニール袋で梱包されている状態から空けずに保管したままです。※価格交渉を頂いてもスルーさせて頂きます。※配送は簡易梱包で発送させていただきます。【内容】新垣結衣が登場した、ファッションマガジン『NYLONJAPAN』2010年から2019年までの連載ページ、表紙、編集ページをまとめた1冊。バックナンバーを1冊にまとめるにあたり、出演のみならず企画、構成から全てのクリエイティブに編集長として参加。31歳のありのままを収めた撮り下ろし分は、着飾ることやメイクもせず、女優新垣結衣としてではなく、普段見せることのない素の新垣結衣を映し出している。自身のビジュアルブックとしては7年ぶりとなる今作は、ボリューム・内容共に新垣結衣史上、渾身の一冊に。【今回のアーカイヴブックは全てビッグスケール!】●NYLONJAPANに出演した22歳から31歳までの9年分の新垣結衣を1冊に。●書店陳列に悩んでしまうほどの規格外のワイドサイズ(A3変形横本)●普段語ることのない5時間に及ぶ1万字超ロングインタビューも掲載●総ページ数324ページ、写真点数719カット●撮り下ろし38ページ、連載未公開写真も多数掲載●購入者限定特典映像付き、販売価格8,000円(税別)も納得の見応え出版社‏:‎カエルム(2019/12/5)発売日‏:‎2019/12/5言語‏:‎日本語大型本‏:‎320ページISBN-10‏:‎4908024286ISBN-13‏:‎978-4908024283