【初版・帯】されど罪人は竜と踊る 角川スニーカー文庫8冊セット

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商品詳細
浅井ラボされ竜ガガガ文庫移籍前の角川スニーカー文庫版、すべて初版・帯付きです。「まどろむように君と」の底面に薄い汚れが付いていますが、汚れは紙の側面でとどまっています。（画像6・7）
http://narcologia.ru/goods/update549095.html
http://narcologia.ru/goods/smear170004.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic767012.html
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