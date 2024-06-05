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【複製】横山大観/海暾/海の旭日/工芸品/横物/掛軸/名家伝来/AA-147
商品番号 S57145154145
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【複製】横山大観/海暾/海の旭日/工芸品/横物/掛軸/名家伝来/AA-147
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 5,934 円
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商品詳細

【真作】【参考】横山大観　　　　（1868～1958）日本画家。茨城県生まれ。東京美術学校卒。本名は秀麿。橋本雅邦に学び岡倉天心の感化を受けた。菱田春草とともに朦朧体（もうろうたい）と呼ばれる画法を試み、近代日本画に一典型をつくった。日本美術院創設に参加、天心没後これを再興主宰した。代表作「無我」「生々流転」など。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　　　　　　桐合せ二重箱付　軸丈　　縦　136cm×　幅　71cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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