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初版 ゼノンコミックスDX 花の慶次 全巻 12巻 セット 小冊子 チラシ付き
商品番号 J75782583450
商品名

初版 ゼノンコミックスDX 花の慶次 全巻 12巻 セット 小冊子 チラシ付き
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て初版になります。2巻以外全て小冊子が入っています。経年の割に綺麗な状態です。美品ですが、細かい状態を気にされる方はご遠慮ください。コミックゼノンゼノンコミックス北斗の拳原哲夫ジャンプコミックス週刊少年ジャンプコミックニュースコミックスニュース
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