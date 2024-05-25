「Newニンテンドー2DSLLホワイト×ラベンダー」任天堂定価:￥14980#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS★★★★★★★即購入OK★★★★★★★■■■■■■■出品内容■■■■■■■■○本体○タッチペン○充電器○外箱・内箱○スタートガイド以上が出品内容になります※充電器は撮影の為使用してます。純正の物がお取引になりますが写真の物とは限りません。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○動作確認済み○アルコール使用し清掃済み○発色良好■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○表面は小傷もほぼなく綺麗です○内側は液晶含め傷なく綺麗です○背面に少し使用感見られます。黒くなってる所がありますがそれ以外は綺麗です○全体的に少し使用感見られるところがありますが美品の部類になるとは思います■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○発送は防水加工とエアパッキンを使用し発送致します○充電後の稼働時間は確認できておりません○初期化できてない本体もございます。ご購入者様の方でご対応お願いいたします○発送は購入後2日以内に対応させて頂きます



Newニンテンドー2DS LL 【ホワイト×ラベンダー】



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