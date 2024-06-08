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CR crazy raccoon クルーネック rion クレイジーラクーン
商品番号 H36493081746
商品名

CR crazy raccoon クルーネック rion クレイジーラクーン
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフお読み頂き、ご了承頂ければ即購入可能です。定価13000円のクルーネック、Mサイズです。予備用に購入していた物となります。定価＋送料＋手数料を加えた金額から少しお値引をした額となっており、基本的にお値下げ予定は御座いません。金欠の為の出品ですが悩んでいる為、予告無く取り消す場合も御座いますのでご了承下さい……。未使用未開封ですが一度人手に渡った新古品となりますので初期ダメージや外装に擦れ等ある場合も御座います。必ず画像にてご確認下さい。また、こちらのお品物は送料を抑える為に水濡れ防止の袋に入れ紙袋で包むのみの簡易梱包となります。併せてご了承下さい。
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