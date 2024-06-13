

抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具



抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具 抹茶茶碗 抹茶椀 ' 御本 乾山 萩' 京焼 茶道具

♢秋茶碗 新作♢※無断転載禁止こちらはメルカリです※京焼の新品未使用品のお茶碗です。 ※ソールドのものもオーダー可能なものもありますのでお気軽にコメントお問い合わせくださいませ。◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎〜伝統工芸 京焼茶碗が出来るまで〜土から一点一点轆轤で茶碗を作ります。素焼き→釉薬→本焼きで茶碗の完成です。焼き上がった茶碗に、下書き→色絵付け→一度焼き→金線→二度焼きをして一つの茶碗が完成します。◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎ 御本(うっすらと入る紅色の斑紋)の生地に 落ち着いた色合いで絵付けが施され、 秋の訪れを感じる一椀です。 お在庫 1点です。焼の色絵で日本の伝統を感じて いただけますと嬉しいです^^作家名→伊.....詳しい作家名はプロフィール欄に記載しています。ご質問がありましたらお気軽にお問い合わくださいませ。紙箱に入れて発送致します。(紙箱の状態は、私の出品一覧ページにサンプルで上げてますのでそちらをご確認くださいませ。)○その他季節のお茶碗出品してます→#hana_1111※こちらはメルカリでしか販売してない商品です。こちらはメ ル カ リ です※ ※画像無断転載禁止 ※Imagereproductionprohibited------------------※おまとめ割引できます2点おまとめ購入の場合→500円お値引き3点おまとめ購入の場合→コメントにてご連絡ください。------------------抹茶茶碗茶碗茶道茶道具カフェオレボール京焼陶器伝統工芸品手描き秋茶碗萩秋草