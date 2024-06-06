非売品！シェルノサージュ OFFLINE VITA 販促 ポスター

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こちらは非売品！シェルノサージュOFFLINEVITA販促ポスターです。サイズはB2になります。ややスレ、裏面に汚れはありますが、状態は良好です。デザイン、又は印刷時からのものと思われますが、デザイン面に、規則的な線があります。その他、長期保管品の為、経年による軽微なシミ、汚れ、ヨレ、スレ程度はありと思っていただければ助かります。丸めて保管していたので、巻きクセはあります。画鋲の穴などはなく、未使用品となっています。発送は丸めたままプチプチで包み、さらにダンボール覆うように梱包いたします。サイズ(約)縦:72.8cm横:51.4cmハッシュタグに#ポスターフォックスを追加しましたので、他に出品しているポスター商品がみれますのでご活用ください。#ポスターフォックス