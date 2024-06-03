Gianni Versace VANITAS 4 写真集/作品集　ヴェルサーチ

【最低価格・値下げ不可】GianniVersaceVANITASVol.4QuartoL'uomoSenzaCravatta写真集/作品集です。ハードカバー・洋書・イタリア語・1997年版・大判・古本です。ジャンニ・ヴェルサーチのVANITASVol.4です。表紙写真は著名なリチャード・アヴェドンです。ラフスケッチ、イラスト、作品などの多くの写真を掲載しています。デザイン資料としての購入です。書庫保管していました。保護カバー付。カバーに僅かにキズがあります。中ページは変色もなく、購入時に数回開いただけで新品同様にキレイです。1ページだけ傷みがあります。小口に僅かにスレ・変色があります。全体的に状態の良い本です。サイズ 約252×340mmカバー/外観 ★★★★★中ページ ★★★★★古本の状態を5段階の★で評価しました。★が多いほど良い状態です。＊＊＊プロフを必ずお読みください。＊＊＊自宅保管の為、神経質な方はお控えください。しっかりと緩衝材を入れ丁寧に梱包、購入日から1〜2日で発送致します。80サイズの梱包になります。※商品はスマートフォンで撮影していますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※緩衝材段ボール等は再利用して梱包しています。※画像が全てとなります。ご了承のほどよろしくお願いします。※中古品であることをご了承の上ご購入ください。#VERSACE#ヴェルサーチ#Gianni_Versace#ジャンニ・ヴェルサーチ#VANITAS#Vol_4#作品集#ハードカバー#イタリア語#1997年初版本#大判#古本#リチャード・アヴェドン#写真集#洋書#ファション#デザイン



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