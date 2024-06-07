魔道祖師　忘羨　オルゴール　猫耳FM

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。魔道祖師公式正規品 猫耳FMラジオ保護フィルム付きオルゴールはラジオドラマで使用された忘羨です。・本体キャラクターアクリル ×1・背景オルゴール付きアクリル ×1・台座アクリル ×13連結のアクリルスタンドです。箱は開封済底の部分、角に破れ有り本体のアクリルスタンドは、両面保護フィルムがついており、角の部分のみ若干のめくれがあります。また、フィルム自体に初期傷がありますが保護フィルムを剥がせばきれいな状態になると思われます。オルゴールネジ巻き部分の回転方向の案内紙の部分は寄れております。オルゴール自体の作動は確認済みです。配送につきましてはメルカリ便（匿名配送、追跡付き）でお送りいたします※精密機器のため配送中に故障する場合が あるかもしれません。 配送依頼のときに、注意喚起の シール等 で注意していただくよう お願いしますが保証はできかねます。 あらかじめご留意ください。よろしくお願いいたします。魔道祖師オルゴール猫耳FMまどラジ忘羨アクスタ
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