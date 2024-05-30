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V.A Light Mellow Magic ライト・メロウ・マジック
商品番号 J67514303199
商品名

V.A Light Mellow Magic ライト・メロウ・マジック
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,029 円
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商品詳細

V.ALightMellowMagicライト・メロウ・マジック八神純子石川優子東北新幹線山根麻衣門あさ美星野みちる下成佐登子RATCD-43912014年発表　品番（RATCD-4391）（ヴィヴィッドサウンド）帯なし＜曲目・内容＞01ワンダランド（星野みちる）02心配ないよ（中澤信栄）03ぶるう・はぁと（小唄）（大上留利子）04シンプルな一日（黒住憲五）05めざめれば（石川優子）06UpandDown（東北新幹線）07シーズン・オフ（下成佐登子）08サマーインサマー～想い出は、素肌に焼いて～（八神純子）09ムーンマジック（岡本一生）10OutOfTheNight（山根麻衣）11くもりガラス（田島裕子）12MR.COOL（桑江知子）13プロミス（門あさ美）14FirstTime（ルネージャ）15piece（SPARKLING☆CHERRY）16ダーリン（土屋浩美）17YOUMUSTBELOVE（西寺郷太）18夜間飛行（microstar）音楽ライター、金澤寿和が選曲・監修を担当した、人気ディスクガイド『LightMellow和モノ』のVIVIDSOUND編。山下達郎がアレンジ＆ギターで参加した岡本一生「ムーン・マジック」など、ラグジュアリーな楽曲が満載。文責：CDジャーナル＜コンディション＞ケース・・・微かな擦れありジャケット等・・・良好盤面・・・良好・即購入OK、購入前のコメント不要です。・値下げ交渉は行っておりません。交渉コメントはお控え下さい。・出品発送作業の効率化のため、他の発送方法への変更、同梱取引、それによる値引き、専用ページ作成は行っておりません。
http://narcologia.ru/goods/cotton656061.html
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