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「海陸道順達日記:佐渡廻船商人の西国見聞記」笹井秀山/佐藤利夫定価:￥12000法政大学出版局※中古自宅保存のもの、長年の保存状態により、本のカバーに日焼けによる色褪せが見られます(写真参照)本自体はとてもきれいでシミや汚れ、破損等ございません。その他、何かご不明な点がございましたら、お気軽に、コメント欄よりお問い合わせ下さいませ。お待ちしております。#笹井秀山#笹井_秀山#佐藤利夫#佐藤_利夫#本#地理／地理・地図#廻船商人#佐渡#西国見聞記#佐渡廻船商人#歴史書物#日記#海陸道