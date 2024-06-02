AAA　CD\u0026DVD　まとめ売り

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商品詳細
※写真にて状態をご確認ください。傷や汚れがある商品ですが、視聴には支障ありません。また、ケースや歌詞カードは経年劣化による黄ばみや折れ等がある場合があります。木曜日の午後から日曜日の終日、また祝日はメールの返信と発送を行っておりませんのでご了承ください。※定形外で発送する場合、追跡番号がないため確認できません。万が一、発送事故での責任は負いかねますのでご了承ください。コメント不要の即買い大歓迎です(*^^*)
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