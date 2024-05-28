【池上秀畝 秀作画集】 新葉社　池上秀畝 落款印章

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池上秀畝 避邪之図｜古美術・掛け軸の販売・買取・鑑定-松本松栄堂



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池上秀畝/池上秀畝秀作画集新葉社【池上秀畝秀作画集】です。296頁 カラー375図版に落款印章299点印譜4頁、年譜 34×37cm定価：46,285円 発行日：平成12年1月ISBN：4-88242-079-1明治末期より大正年間、そして昭和初期の日本画壇の重鎮として活躍した池上秀畝。その作品を秀作選集と作品図録とに分けて年代順に構成。画家自らによるその足跡・画論や、息子による解説なども収録されています。サイズ30.6×31.2×3cm（ケースから出して）※素人による採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。汚れ等は無いと思いますが長期保管品のため、気づかないキズや汚れ等があるかもしれません。素人の検品ですので見落としはご容赦ください。保管品のため、神経質な方、細かい事を気にされる方はご遠慮ください。※大変申し訳ありませんが、金曜日の夜・土日・祝日は連絡が取れませんので、お返事は週明け、もしくは翌平日のご連絡、商品発送になります。また長期休み（GW・お盆など）の場合もございますので、ご対応が遅れることがあるかと思いますがご了承くださいますよう宜しくお願い致します。※撮影に使用した小物は付属いたしません。店頭で販売されている【新品】をご希望の方の購入はお控え下さるようお願い致します。商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。他のサイトでも出品してますので出品を急に取りやめる場合がありますのでご了承ください。商品の性質上、返品・返金は致しかねます。ご理解の上、ご購入のご検討宜しくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#コレクション#アンティーク #ヴィンテージ#ビンテージ #昭和#大正ロマン ＃浪漫