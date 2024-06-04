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ロマンシングサガ3 10個セット
商品番号 H72248880834
商品名

ロマンシングサガ3 10個セット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 10,827 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロマンシングサガ310個セットスーパーファミコンソフト未使用新品です。スーパーファミコンソフトは、新品でもメーカー出荷時からシュリンクがかかっていない状態です。内容物撮影、確認のため開封しておりますが、未使用のきれいな状態です。パッケージ、ヤケなくきれいです。当時物で未使用の為、セーブ等出来るか不明です。レトロゲームブームで海外でも人気です。コレクションに如何でしょうか。
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