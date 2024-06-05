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ドリームキャストリミテッドエディション新品未使用、ソフト、コントローラーセット
商品番号 M73625522456
商品名

ドリームキャストリミテッドエディション新品未使用、ソフト、コントローラーセット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 29,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ドリームキャスト本体　リミテッドエディション　シルバー　新品未使用●海外製コントローラー　未使用（スケルトンブルー）ソフト21本セットです（取説あり）●シェンムー　一章●シェンムーⅡ（新品未開封）●スペースチェンネル５●エル・オー・エル●ルーマニア＃203●セガラリー２●バーチャファイター3tb●Ｄ２●カノン●バイオハザードコード：ベロニカ●セガガガ●新日本プロレスリング闘魂烈伝4●バーチャロンオラトリオ・タングラム●ファイティングバイパーズ２●ストリートファイターZERO3サイキョー流道場●CAPCOMvsSNK2●ストリートファイターⅢサードストライク●MARVELvsCAPCOM2●ソニックアドベンチャー２　バースデーパック（新品未開封）●ソニックシャッフル（新品未開封）●クレージータクシー２（新品未開封）ドリームキャスト本体は完全未使用の為、動作確認は行っておりませんパッケージ、ソフトに大きな傷などはございませんが古い商品ですので神経質な方は購入をお控え下さい。#ドリームキャスト#SEGA
http://narcologia.ru/goods/conception652957.html
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