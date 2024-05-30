ザ　ローリングストーンズ　チケット　武道館

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商品詳細
1973年1月28日武道館大ホールA席 2400円未使用チケットです。ウドー音楽事務所のチケットホルダー付き汚れ、破れあり写真を確認ください。隠していますが席番号も記載されています。見本版のチケットではありません。
http://narcologia.ru/goods/stage414997.html
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