10/24古伊万里　染付　明治初期　江戸末期　海老の図　宝尽くし図　アンティーク

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祖母の部屋から出てきました皿後ろに祖母が書いた付箋が貼りつけてあります。正確な情報では無いかもしれませんが。書いてあるそのままをタイトルにしました専門家では無いので素人の出品物とご理解の上ご購入お願いします。2つとも底が水平でないのかぐらつきがあります。観賞用の皿って事でしょうか？皿表面に黒いプツッとした点？があります。綺麗な皿ではないです。値下げしました(10/24)80サイズ(850)