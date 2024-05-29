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10/24古伊万里　染付　明治初期　江戸末期　海老の図　宝尽くし図　アンティーク
商品番号 P14335275509
商品名

10/24古伊万里　染付　明治初期　江戸末期　海老の図　宝尽くし図　アンティーク
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖母の部屋から出てきました皿後ろに祖母が書いた付箋が貼りつけてあります。正確な情報では無いかもしれませんが。書いてあるそのままをタイトルにしました専門家では無いので素人の出品物とご理解の上ご購入お願いします。2つとも底が水平でないのかぐらつきがあります。観賞用の皿って事でしょうか？皿表面に黒いプツッとした点？があります。綺麗な皿ではないです。値下げしました(10/24)80サイズ(850)
http://narcologia.ru/goods/calling553450.html
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