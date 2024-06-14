最終値下: XJAPAN DAHLIA TOUR FINAL初回限定[DVD]

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一回観ただけの美品です。伝説のツアーファイナルＤＶＤが待望の再リリース！1996年12月30\u002631日に東京ドームで行われた「DAHLIATOURFINAL」の模様を完全収録した強力作。感動のオープニング「DRUMSOLOAMETHYST」から「WEEKEND」「ENDLESSRAIN」などの名曲の数々を披露する。彼らのキャリア中もっとも重要なライブが蘇る。1996年12月30・31日に東京ドームで行われた伝説のツアーファイナルＤＶＤが待望の再リリース！貴重映像を収録した特典ディスク＆復刻版ツアーパンフ（復刻縮刷版）をセットした豪華初回限定コレクターズBOX！〈収録曲〉〈DISC1〉1.DrumSolo~Amethyst2.RustyNail3.WEEKEND4.SCARS5.DAHLIA6.HEATHSolo7.HIDESolo8.DRAIN9.PianoSolo10.CRUCIFYMYLOVE11.ENDLESSRAIN12.紅13.Orgasm〈DISC2〉14.Interval15.WhitePoemⅠ16.DrumSolo17.ForeverLove18.X19.SayAnything（SE）20.Tears（SE）〈特典映像〉●「BorntobeFree」PVメイキング映像（3分）〈封入特典〉◆復刻ライヴパンフレット（縮小版）2冊（DAHLIATOUR1995-1996／DAHLIATOURFINAL1996）◆歌詞カード◆2012年版特製カレンダー◆TOKYODOMELIVEDVD全4BOX#xjapan#x#エックスジャパン #エックス #YOSHIKI#toshi#Hide#taiji#pata#heath#sugizo#wearex#カーネギーホール #carnegiehall#playbill#東京ドーム #lastlive#ラストライブ #青い夜 #白い夜 #ReminiscingwithYOSHIKI#dahlia#ダリア #dahliatourfinal