プレステ3 その他盛りだくさんのカセット

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商品詳細
本体PS3CECH-3000動作確認済電源ケーブルコントローラー✖︎3動作確認済+充電ケーブル✖︎1HDMIケーブルはございませんソフトジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルコールオブデューティーゴーストウィニングイレブン2015ウィニングイレブン2013パワフルプロ野球2014バイオハザード リバイバルセレクション真三國無双 7プロ野球スピリッツ2011ウルトラストリートファイターⅣDARKSOULS龍が如く 見参ソウルキャリバーⅣガンダムエキストリームバーサスDEADRISING2ナルティメットストーム2グランドセフトオートⅣTHELASTOFUS中古品につき神経質な方はご遠慮ください。NCNRでお願いいたします。#プレステ#playstation#playstation3#playstation4#playstation5#PS3#sony#SONY#ゲーム#PS4#PS5#Nintendo#プレイステーション3本体#PlayStation3本体
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