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プレステ3 その他盛りだくさんのカセット
商品番号 I51567432396
商品名

プレステ3 その他盛りだくさんのカセット
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体PS3CECH-3000動作確認済電源ケーブルコントローラー✖︎3動作確認済+充電ケーブル✖︎1HDMIケーブルはございませんソフトジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルコールオブデューティーゴーストウィニングイレブン2015ウィニングイレブン2013パワフルプロ野球2014バイオハザード　リバイバルセレクション真三國無双　7プロ野球スピリッツ2011ウルトラストリートファイターⅣDARKSOULS龍が如く　見参ソウルキャリバーⅣガンダムエキストリームバーサスDEADRISING2ナルティメットストーム2グランドセフトオートⅣTHELASTOFUS中古品につき神経質な方はご遠慮ください。NCNRでお願いいたします。#プレステ#playstation#playstation3#playstation4#playstation5#PS3#sony#SONY#ゲーム#PS4#PS5#Nintendo#プレイステーション3本体#PlayStation3本体
http://narcologia.ru/goods/choice569185.html
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