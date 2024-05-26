PSVR2 防霧·防キズ·防撥水度付きレンズ(視力0.1以下)同梱

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PSVR2と視力0.1以下の人用度付きレンズのセットです。ホライゾンコードは最初の購入者が使用済みです。私はメルカリで中古で購入しました。グランツーリスモ7に使っていましたがプレイしなくなったので出品します。商品を抗菌シートでひと通り拭いておきました。イヤホンの使用回数は2、3回で別売のロジクールのヘッドホンをメインに使用していました。値下げ交渉と専用希望はスルーします。基本的に早い者勝ちです。