本日最終お値引き◆PlayStation4 CUH-7200B 縦置きスタンド付

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★本日8/623時頃までお値引き、以降元のお値段に戻します★★購入の意思がありお値引き期間延長ご希望の方は専用にするのでお声がけください★PlayStation4CUH-7200Bジェット・ブラック使用していないので出品します。本体動作は問題なく、初期化済みです。目立つ汚れや傷はありませんが、細かな傷や使用感はございますのでご了承ください。 PS4本体 純正コントローラ1個 電源ケーブル HDMIケーブル コントローラ充電スタンド用端子 縦置きスタンド※外箱、取説はありません。 同梱物は写真をご確認ください。