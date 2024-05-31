PS4 本体 即購入優先

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商品詳細
7年くらい前から使用してました。ACアダプタ付きコントローラー付き使用感あり。問題なく使用出来る程度です。神経質な方は御遠慮ください。即購入優先。#PS4#ゲーム#プレステ#プレイステーション
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