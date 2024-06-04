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1945シリーズ　尾上与一　6冊セット郵便飛行機より愛を込めて、謹製ヘルブック等
商品番号 J15751481920
商品名

1945シリーズ　尾上与一　6冊セット郵便飛行機より愛を込めて、謹製ヘルブック等
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1945シリーズ　尾上与一　6冊セット蒼穹のローレライ　初回特典ペーパー付謹製ヘルブック　コミコミ特典ポストカード付彩雲の城　碧のかたみ　初回特典ペーパー付天球儀の海郵便飛行機より愛を込めて　初回特典ペーパー付　　ホーリンラブ、まんが王限定ポストカード付中古で購入して一読致しました。宜しくお願い致します※こちらはお値下げは出来ません※※※ご購入頂く前に※※※●商品の状態について中古で購入した本なので、細かい傷やスレ等ございます。ヤケもあるかと思います。その為、”傷や汚れあり“として出品しています。また、帯のある本に関しては帯にも傷や破れがあるかと思います。以上のことから、読めればよいという方にお譲りしたいと思います。美品、新品同様の本をお求めの方はご遠慮下さい。●発送について基本迅速な発送を心掛けております。郵便局では厚みをしっかり確認されますので、同梱は基本２冊までとさせて頂きます。３冊まで可能な場合もありますので、ご希望でしたらコメントお願い致します。●梱包について梱包の厚さが３センチまでの為、簡易包装となります。基本は複数の商品であっても、個別梱包せず一つのビニール袋＋封筒or紙袋or色付ビニール(補強はせず)に入れて発送予定です。●お値下げ、同梱割引について、バラ売りについて申し訳ありませんが、セット商品、単品購入でのお値下げには対応しておりません。同梱可能な場合、150円お値下げいたします。セット商品のバラ売りしておりません。長々とすみません。お読みいただき有難うございました
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