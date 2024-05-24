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増補改訂決定版最新占星術入門」松村潔定価:￥2200第1刷発行 2019年8月占星術研究の第一人者者による西洋占星術入門の決定版。初心者からプロまで、占星術の基本のすべてがわかる。#松村潔#松村_潔#本#心理学#占星術#ホロスコープ#絶版希少な絶版本の為、定価より高めとなっています。未使用のホロスコープシート、アスペクト早見表付き買ったものの、読むことが無かったので出品します●状態：カバーを外さずに一度だけ軽く目を通しました●カバー：あり・帯あり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。