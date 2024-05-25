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★新品・未使用・帯付き［海洋堂］特撮リボルテック006ガメラ
商品番号 L37482483762
商品名

★新品・未使用・帯付き［海洋堂］特撮リボルテック006ガメラ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海洋堂の特撮リボルテックシリーズのガメラ006で新品・未使用・帯付きです。購入後は１度も開封すること無く暗所にて保管していました。新品・未使用ですが１度人の手に渡った物ですので、ご購入の際は画像にてご判断ください。ガメラファン、コレクターの方、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman324256.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming670392.html
http://narcologia.ru/goods/moisture22269.html
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