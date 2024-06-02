ニンテンドー3DS ホワイト/ドラゴンクエスト11\u0026SDカード付

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商品詳細
本体に1箇所ひび割れがございますが、動作は問題ございません。充電ケーブルは純正ではありませが、画像のUSBタイプのものをお付け致します。おまけで、ドラゴンクエスト11と2GBのSDカードを同封致します。
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