ニンテンドー3DS ホワイト/ドラゴンクエスト11\u0026SDカード付

本体に1箇所ひび割れがございますが、動作は問題ございません。充電ケーブルは純正ではありませが、画像のUSBタイプのものをお付け致します。おまけで、ドラゴンクエスト11と2GBのSDカードを同封致します。



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