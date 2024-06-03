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コミック版 日本の歴史 戦国人物伝 セット売り
商品番号 E99113152397
商品名

コミック版 日本の歴史 戦国人物伝 セット売り
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

ポプラ社の戦国人物伝まとめ売りです。織田信長、宮本武蔵、真田幸村、伊達政宗、石田三成、毛利元就、明智光秀、長宗我部元親、前田利家の9冊セットです。目立った傷や汚れはないと思います。
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