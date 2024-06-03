映画ゴジラDVD 東宝70周年記念非売品

2002年、東宝70周年記念で映画関係者に贈呈されたDVDです。ケースなども凝った仕様で記念になります。シリアルナンバー入り。外箱に二箇所剥がれがありますが、ボンドなどで修復可能な雰囲気です。DVDは新品のままです。宅急便コンパクトにて発送予定です。新品中古含め、個人の断捨離出品のため、業者のような綿密な検品は出来ず、細かい傷や汚れは見落として記載できない場合もあります。その分を鑑みて、お手軽価格でお譲りしておりますので、写真を参考にご自身でご確認の上、ご購入下さい。



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