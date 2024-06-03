#育児館商品一覧#マイヤペン対応絵本一覧#実物写真絵本一覧#動画付絵本一覧フォロワーお纏め買2点目からお得割引有NationalGeographicScienceG2絵本36冊レッセン動画あり #マイヤペン対応全冊mp3音源付mp4レッセン動画付 Maiyapen用dabデータ付Googleドライブで共有 両方のリンクのシールを同梱発送スマホで簡単観る絵本のタッチ入り口説明書付（紙）内容：・ExploreonYourOwn18冊・BecomeanExpert18冊それぞれ①Weather②Habitats③LifeCycles④ForcesandMotion⑤SolidsLiquidsandGases⑥RocksandSoilの6テーマに分け 各6冊それぞれのテーマにまたレベルに分けられている仕様:ペーパーバッグサイズ:・ExploreonYourOwn 20*21cm・BecomeanExpert 20.5*23cmページ数:12-32ページ/冊重さ：2.1㎏対象年齢:3-7歳☆読み上げモード：ページごと☆プロが録音した音声このシリーズは3－7歳のお子様向け、色鮮やかな写真で現実世界を結合しています。科学は目に見えるものであり、科学は感情があり、温度があり、科学は美しくてロマンチックで、そして最も重要なものであり、科学は面白くて意味があるということを実感させています。※海外製品は製本、紙質、印刷質、彩りなど日本の絵本と比べて多少粗い面があります。ご使用に支障がない範囲はご容赦ください。＊マイヤペン対応絵本印刷上音が出ないページがあります。完璧を求める方はご遠慮ください。★私が撮った実物写真です。★纏めやすく、分かりやすく整理して発送★発送時緩衝材で包んで、新品のダンボールで発送。



National Geographic ScienceG2絵本36冊



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