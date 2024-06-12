ブラッキーVMAX CSR

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商品詳細
・自身の出品するシングルカード類は紙製という性質上、基本的に傷や汚れありにしております。トラブル防止の為、やや傷や汚れあり判定にしておりますので画像にてご確認ください。・完全美品をご希望の方は大変申し訳ございませんがご購入をご遠慮下さいませ。・プレイ用でお願い致します。ポケットモンスターポケモンポケモンカードポケカポケモンカード SRポケモンカード URポケモンカード SSRポケモンカード HRポケモンカード シークレットポケモンカード サポートポケモンカード グッズポケモンカード スタジアムサポートカード SRブラッキーVMAXSAブラッキーVSA
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