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商品詳細
本品は中古品・非常に良いの商品です。キズ汚れ使用感のない美品です。付属品完品です。本体、タッチペン、SDカード、外箱、ARカード、印刷物一式です。動作確認済みです。Ｎｅｗニンテンドー２ＤＳ ＬＬ ピカチュウエディションブランド:任天堂#DS#2DSLL#2DS#3DSC20230414SG00823
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Ｎｅｗニンテンドー２ＤＳ ＬＬ ピカチュウエディション
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