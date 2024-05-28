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渋谷すばるさんのライブNEEDで販売されたカメクッションです。◎まとめ買いでお値引いたします☆新品未開封です素人管理ですので、神経質な方は御遠慮ください。また、初期不良の場合にも対応できませんのでご了承の上購入をお願いいたします。﻿☆即購入はご遠慮ください。購入前に一言お願いいたします。﻿☆トラブル防止のためご購入前に必ずプロフィールお読みください﻿﻿﻿﻿☆発送について発送時圧縮する可能性がございますので予めご了承ください。﻿☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆渋谷すばる/NEED/カメクッション/Shubabuグッズ種類...クッション